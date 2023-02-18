51 kişiye mezar olan binada bakın ne yapmışlar!

51 kişiye mezar olan binada bakın ne yapmışlar!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'yla ilgili incelemede ön rapor hazırlandı. Nizip ilçesinde bulunan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6 katlı aparmanla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dükkânın mülk sahipleri Faik Ö. ve Eyüp Ö. gözaltına alındı. Bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön raporda apartmanda kolon eksikliği belirlendi.

MÜLK SAHİPLERİ

Faik Ö. ve Eyüp. Ö. ifadelerinde kendilerinin asla kolon kesmedikleri, 1990'lı yıllarda yapılan binayı sonradan aldıklarını, kolon kesildiyse bunu kiracılarının yapmış olabileceğini söyledi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe "kasten adam öldürme" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Apartmanın alt katında en son büyük bir teknoloji mağazasının kiracı olduğu öğrenildi. Aynı işyerinde daha önce başka kiracıların da faaliyet gösterdiği belirtildi.