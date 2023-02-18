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18 Şubat 2023 Cumartesi 08:54:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 08:54:00

51 kişiye mezar olan binada bakın ne yapmışlar!

Kaynak: Sabah

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep Nizip'te 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'nda ön inceleme tamamlandı. Rapora göre binanın dükkân kısmında 'kolon eksiği' olduğu belirlendi. İki şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'yla ilgili incelemede ön rapor hazırlandı. Nizip ilçesinde bulunan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6 katlı aparmanla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dükkânın mülk sahipleri Faik Ö. ve Eyüp Ö. gözaltına alındı. Bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön raporda apartmanda kolon eksikliği belirlendi.

MÜLK SAHİPLERİ

Faik Ö. ve Eyüp. Ö. ifadelerinde kendilerinin asla kolon kesmedikleri, 1990'lı yıllarda yapılan binayı sonradan aldıklarını, kolon kesildiyse bunu kiracılarının yapmış olabileceğini söyledi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe "kasten adam öldürme" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Apartmanın alt katında en son büyük bir teknoloji mağazasının kiracı olduğu öğrenildi. Aynı işyerinde daha önce başka kiracıların da faaliyet gösterdiği belirtildi.

Etiketler : Kahramanmaraş Faik Ö. ve Eyüp. Ö deprem

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