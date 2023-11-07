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07 Kasım 2023 Salı 15:50:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 15:50:00

50 yaban domuzu cep telefonuyla kaydedildi

Kaynak: IHA

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Domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 50 yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Doğlacık köyü yolunda ilerleyen bir sürücü, yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Sürücü aracını durdurarak yaklaşık 50 yaban domuzun geçişini bekledi. Sürü ormana girerek gözlerden kaybolurken, o anlar sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Etiketler : domuz sürü kamera
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