50 yaban domuzu cep telefonuyla kaydedildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 50 yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Doğlacık köyü yolunda ilerleyen bir sürücü, yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Sürücü aracını durdurarak yaklaşık 50 yaban domuzun geçişini bekledi. Sürü ormana girerek gözlerden kaybolurken, o anlar sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.