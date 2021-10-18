5. yıl kutlaması

Aydilge, keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç ile tanışmalarının 5. yılını sahnede kutladı. Müzisyen çiftten Aydilge Üsküdar'daki konserinde, sevinçlerini hayranlarını ile paylaştılar. Söz ve bestelerini kendi yazan bir sanatçıyla evli olduğu için çok şanslı olduğunu dile getiren Utku Barış Andaç, eşine duyduğu aşkı, romantik bir keman solosu çalarak dile getirdi. Aydilge, en sevilen şarkılarını ve diziler için yaptığı müziklerini yoğun ilgi ve alkış eşliğinde seslendirdi. Çift, kutlamalarını kuliste de sürdürdü.