Şehitlerimizin intikamı alındı! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadelede kararlılığı vurgularken "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 TERÖRİST SARI TORBADA Terörün de kökünü kurutana kadar devam" ifadelerini kullandı.