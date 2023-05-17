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17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:11:00

Şehitlerimizin intikamı alındı! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

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Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin intikamı alındı. Terörün de kökünü kurutana kadar devam" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadelede kararlılığı vurgularken "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 TERÖRİST SARI TORBADA Terörün de kökünü kurutana kadar devam" ifadelerini kullandı.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak Bestler Dereler Bölgesi Bakan Soylu Şırnak Bestler Dereler Bölgesi
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