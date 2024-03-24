5 Süper Mushshak uçağı MSB envanterine katıldı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını belirtti.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.
- DEM Parti itiraf etti: "CHP ile görüştük, birçok öneride bulunduk"
- Tatvan'da sobaya dökülen tinerin parlaması ile 1 kişi hayatını kaybetti
- 5 Süper Mushshak uçağı MSB envanterine katıldı
- Turgut Altınok: Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez
- Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı
- Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi