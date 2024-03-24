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24 Mart 2024 Pazar 20:20:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 20:20:00

5 Süper Mushshak uçağı MSB envanterine katıldı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı SMK UÇAK ENVANTER
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