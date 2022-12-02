Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/226jtXTzoW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2022