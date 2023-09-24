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24 Eylül 2023 Pazar 12:01:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 12:01:00

5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu pkk terörist hava harekatı
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