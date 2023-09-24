5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi
Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2023
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.... pic.twitter.com/uHdfefjYsc
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.
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