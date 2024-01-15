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15 Ocak 2024 Pazartesi 08:14:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 08:14:00

‘5 oklu' promosyon tartışması! "Hangi oktan vazgeçtiniz?"

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in 5 oklu CHP çakmağı tepki topladı. CHP PM seçimlerinde Yücel'in isimlik olarak kullandığı çakmakta 5 oklu logo kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada “Hangi oktan vazgeçtiniz” sözleriyle tepki yağdı.

CHP'nin kasım ayındaki 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenmiş, PM ve YDK seçimlerine anahtar listelerdeki adaylar damga vurmuştu. Aradan yaklaşık iki ay geçmesinin ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, PM seçimlerinde isimlik olarak kullandığı çakmakta, 6 yerine 5 oklu CHP logosu kullandığı görüldü. Yücel'in çakmakta kullandığı logo, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, "CHP olarak hangi oktan vazgeçtiğinizi açıklar mısınız acaba?" diyerek Yücel'e tepki gösterdi.

Etiketler : chp logo deniz yücel çakmak
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