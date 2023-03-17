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17 Mart 2023 Cuma 09:47:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 09:47:00

5 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 60 gözaltı

Kaynak: İHA

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İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştıranlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. İcra müdürlüklerindeki araçların satışı sürecinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 60 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İcra Müdürlüklerinde düzenlenen taşınmazların satışı sürecinde usulsüzlük yapanlara yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine bastı.

İstanbul, Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır'da farklı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

İhaleye katılmak isteyen vatandaşları tehdit yoluyla vazgeçiren, ihaleye girecek kişilerle önceden anlaşarak ihaleye konu taşınmazların fiyatlarını etkileyerek haksız menfaat sağlayan 60 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Etiketler : istanbul ihale fesat operasyon

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