5 ilçede sular kesilecek: İstanbullular dikkat!

İSKİ, İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı mahallelerde 15 saatlik su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılması nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat boyunca su verilemeyecek.



İSKİ'den yapılan açıklamada su kesintisi yapılacak mahalleler şöyle sıralandı:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri. Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri. Bayrampaşa ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı."