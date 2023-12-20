5 bin km'den şifa oldu

Portekizli lösemi hastası çocuğa uygun kök hücre Erzincan'da görevli trafik polisi Burak Güneş'ten nakledildi. Kilometrelerce uzaktan bir insanın hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşayan Güneş, herkesi kök hücre donörü olmaya davet etti.

DÖRT YIL ÖNCE BAĞIŞ YAPMIŞTI

Erzincan'da Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Burak Güneş, 2019'da meslek içi bir eğitim için Eskişehir'e gitti. Kurum faaliyetlerinin yanı sıra kan bağışı ve kök hücre donörü olunması konusunda aydınlatılan kursiyerlere, bağışta bulunmaları tavsiye edildi. Polis memuru Güneş de Kızılay yetkililerinden aldığı bilgiler ve internetten yaptığı araştırma sonrası kök hücre bağışında bulundu.

AMELİYAT 20 GÜN ÖNCE YAPILDI

Aradan geçen 4 yılın ardından Güneş'in dokularının Portekiz'de yaşayan lösemi hastası bir çocukla uyumlu olduğu tespit edildi. Yaklaşık 20 gün önce Ankara'da yapılan testlerde herhangi bir sorunla karşılaşmayan Güneş'ten 4 saatlik bir işlemin ardından alınan kök hücre Portekizli çocuğa nakledildi. Bir insanın hayatına dokunma mutluluğu yaşayan Güneş "Mesleğimiz insanlara yardım etmeyi amaçlıyor, mesleğimin gereğini yaptım" dedi.

Polis memuru Burak Güneş, donör olduğu kişiyi tanımadığını belirterek, "Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı çok titiz çalışıyor. Sadece yaşı ve kilosu ile cinsiyeti konusunda bilgi verildi" diye konuştu.