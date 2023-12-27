4'Ü FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 7 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi verildi.