4'Ü FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, 4'ü FETÖ üyesi 7 kişinin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını bildirdi.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 7 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi verildi.
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