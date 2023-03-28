49 gün sonra ders zili çaldı

Okullarının merdivenini Türk bayraklı balonlarla süsleyen Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Tufanpaşa İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Yaklaşık 278 öğrencisi bulunan okulda öğrencilerin büyük bölümünün geldiği gözlendi.



Malatya'nın Kale ilçesi İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Selin Gümüş,"Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar okulumu özlediğimi fark ettim. Açıkçası okuluma kavuştuğum için çok mutluyum. Ülkece bu durumu atlatacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu. Öğrencilerden İrem Su Deliktaş ise okulunun depremden hasar almadığını belirterek, "Okuluma ve arkadaşlarıma kavuştuğum için mutluyum. Böyle bir ortamı çok özlemiştik. Bu atmosferi yaşamak çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.