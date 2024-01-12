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12 Ocak 2024 Cuma 09:53:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 09:53:00

48 ilin adayı için geri sayım başladı! Vaatler her kesime dokunacak

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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26 belediyenin başkan adayını açıklayan Başkan Erdoğan, 15 Ocak'ta aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 48 ili daha duyuracak. Seçim beyannamesi ise 22 Ocak'ta kamuoyuna açıklanacak.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. AK Parti'nin kampanya takvimi netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki aday belirleme komisyonu il ve ilçeleri tek tek mercek altına aldı. 7 Ocak'ta İstanbul'da 11'i büyükşehir, 26 belediye başkan adayını açıklayan AK Parti, 15 Ocak'ta da aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayını ilan edecek. AK Parti, ay sonunda bin 300 adayının lansmanını Ankara'da Başkan Erdoğan'ın katıldığı büyük bir törenle gerçekleştirecek. 8 başlıktan oluştuğu öğrenilen 'Seçim Beyannamesi' ise 22 Ocak Pazartesi kamuoyuna açıklanacak. Beyannamede her kesime yönelik vaatler yer alacak. İşte Vaatlerden bazıları: Belediye ve büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu 'yeni köy kanunu' hazırlanacak, 'yürünebilir şehir' tasarımlarına öncelik verilecek. Yeşil alanların, şehri saran bir kuşağa, sosyal donatılarla zenginleştirilerek yaşayan mekanlara dönüşmesi sağlanacak. Bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak.

YAYGIN HAYVANCILIK

Belediyeler bünyesinde yaygınlaştırılacak şehir bostanları aracılığıyla; bölgelerin iklimine, toprak yapısına uygun tarım yapılacak. İmkanlar dahilinde hayvancılık yaygınlaştırılacak. Yenilenebilir enerji teşviki verilecek.

ENGELLİLERE ÖZEL MODEL

Engelsiz yaşam merkezleri yeni bir modele dönüştürülecek. Engel türlerine göre branşlaşmaya gidilecek, sosyal yardımlar da değişecek. Saha çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zekâ uygulamaları kullanılarak "Sosyal Doku Haritaları" oluşturulacak.

Etiketler : ak parti recep tayyip erdoğan yerel seçim 31 mart
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