VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenler tahliye ediliyor
Türkiye yeni dönemdeki yatırımlarda önceliklerini belirledi
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor
Bilanço artıyor: Libya'da afet sonrası 38 binden fazla kişi yerinden edildi
İlk adım atıldı! Endonezya ordusunda Türkçe seferberliği
Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 ilde 245 zehir taciri yakalandı
15 Eylül 2023 Cuma 15:12:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 15:12:00

48 genç mühendis adayı, elektrik üretimini yerinde inceledi

ABONE OL

Cengiz Enerji, geleceğin mühendisleri için, rüzgar enerji santrali ve güneş enerji santralinden oluşan Sinop Hamsi Hibrit Enerji Santrali ile Samsun Doğal Gaz Çevrim Santrali'ne bir teknik gezi düzenledi. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından organize edilen geziye, 12 üniversiteden 48 öğrenci katıldı.

Türkiye'nin öncü sanayi şirketlerinden Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz Enerji, geleceğin mühendislerinin eğitimine katkı sağlamak ve elektrik üretimini yerinde öğrenmelerine destek olmak amacıyla TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi iş birliğiyle düzenlediği ziyaretlere devam ediyor. 12 üniversitenin elektrik-elektronik bölümlerinde eğitim gören 48 öğrenci, Cengiz Enerji'nin rüzgar enerji santrali (RES) ve güneş enerji santralinden (GES) oluşan Sinop'taki Hamsi Hibrit Enerji Santrali ile Samsun'daki Doğal Gaz Çevrim Santrali'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TED Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi'nden öğrencilerin katıldığı ziyaretin ilk durağı, rüzgar ve güneş santralleri sayesinde iki kaynaktan elektrik üretiminin yapılabildiği Hamsi Hibrit Enerji Santrali oldu. Geleceğin genç mühendis adayları, Cengiz Enerji'nin toplam 500 MW'ı aşan kurulu güce ulaşan rüzgar ve güneş kaynaklı enerji santrali yatırımlarının ilk örneklerinden biri olan ve Sinop'ta bulunan Hamsi Hibrit Enerji Santrali ile ilgili detaylı bilgi aldı.

TARİH VE KÜLTÜRE YOLCULUK

Programın ikinci gününde öğrenciler, faaliyete başladığı dönemde dünyanın en verimli doğal gaz çevrim santrali olarak ödüller kazanan Samsun Doğal Gaz Çevrim Santrali'yle ilgili detaylı bilgi aldı. Türkiye'de enerji arz güvenliğinin özel sektördeki en büyük temsilcilerinden biri olan Cengiz Enerji yöneticileri, elektrik üretimini yerinde anlatırken öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Tesis gezilerinin ardından iki kentin kültürel bölgelerini de tanıma fırsatı bulan öğrenciler, Diyojen Heykeli, Sinop Cezaevi ve Türkiye'de milli mücadelenin başladığı yer olan Samsun'daki Bandırma Vapuru'nu ziyaret etti. Öğrenciler ayrıca, arkeoloji kazı çalışmaları Cengiz Holding'in grup şirketi Eti Bakır sponsorluğunda sürdürülen ve ilk yerleşim izleri M.Ö. 4500 yılına uzanan İkiztepe Höyüğü'ne giderek tarihi kazılar hakkında da bilgi aldı.

Etiketler : Cengiz Enerji Cengiz Holding TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX