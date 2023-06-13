47 ilde 'Paravan' operasyonu: 237 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik "Paravan" operasyonu başlatıldığını ve 237 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon sürüyor.
Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 6 aydır süren çalışmaların ardından düğmeye basıldı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.
237 kişinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" sözlerine de yer verdi.
Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6️⃣aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 13, 2023
4️⃣7️⃣ilimizde
4️⃣9️⃣0️⃣ hedef şahsa yönelik PARAVAN Operasyonu düzenlendi.
Şu ana kadar 2️⃣3️⃣7️⃣şahıs... pic.twitter.com/blxO8EhJSo
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