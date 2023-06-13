47 ilde 'Paravan' operasyonu: 237 gözaltı

Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 6 aydır süren çalışmaların ardından düğmeye basıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

237 kişinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" sözlerine de yer verdi.