VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı
"Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır"
47 ilde 'Paravan' operasyonu: 237 gözaltı
Taksim'de vahşet
Borsa güne düşüşle başladı
NBA'de 2022-23 sezonunun şampiyonu Denver Nuggets
13 Haziran 2023 Salı 10:26:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 10:26:00

47 ilde 'Paravan' operasyonu: 237 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik "Paravan" operasyonu başlatıldığını ve 237 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon sürüyor.

Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 6 aydır süren çalışmaların ardından düğmeye basıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

237 kişinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" sözlerine de yer verdi.

Etiketler : mali suç operasyon emniyet genel müdürlüğü kaçakçılık
Süper hazırlık

Süper hazırlık
‘Sahibinden Satılık' ilanda

‘Sahibinden Satılık' ilanda
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
Dudaklarımı küçültecektim

Dudaklarımı küçültecektim
Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı

Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı
Klip parası isyanı

Klip parası isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX