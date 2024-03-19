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19 Mart 2024 Salı 09:27:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 09:27:00

47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Kaynak: TRT Haber

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SGK'nın yaptığı düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, 47 ilacın 3'ünün kanser, 3'ünün multiple skleroz, 1'inin immunosupresan, 7'sinin antibiyotik, 6'sının kan ürünü ve 3'ünün diyabet ilacı olduğunu açıkladı.

Etiketler : vedat ışıkhan sgk ilaç geri ödeme
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