45 il için "sarı" uyarı: Fırtına ve sağanağa dikkat

45 il için "sarı" uyarı: Fırtına ve sağanağa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz'de beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, kuvvetli yağış ve fırtına beklenen, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Muğla, kuvvetli rüzgar beklenen, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.