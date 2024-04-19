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45 il için "sarı" uyarı: Fırtına ve sağanağa dikkat
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19 Nisan 2024 Cuma 15:08:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 15:08:00

45 il için "sarı" uyarı: Fırtına ve sağanağa dikkat

Kaynak: TRT Haber

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Yurdun iç ve batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 45 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz'de beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, kuvvetli yağış ve fırtına beklenen, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya, Muğla, kuvvetli rüzgar beklenen, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Etiketler : meteoroloji fırtına yağış
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