45. günde temel, bir yılda teslim

Başkan Erdoğan: Dünyadaki hiçbir ülke 45. günde bunu başaramazdı

Depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 500 konutun yapım süreci başladı. İlk etapta toplam 17 bin 902 konutun temelleri Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 11 ilde eşzamanlı olarak atıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenleri bir yılda sıcak yuvalarına kavuşturacak süreç dün başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temeller 11 ilde eşzamanlı olarak atıldı. 11 ilde canlı bağlantılarla temel atma işlemlerini koordine eden Başkan Erdoğan, "İlk betonları sağlam zeminlere döktük" dedi. Başkan Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

KESİNLİKLE ALDIRMAYIN

"Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir. Bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı asla elimizden alamayacaktır. Siz birilerinin buralara gelip umutlarınızı söndürmeye çalışmasına ruhunuzu bunaltmasına özellikle kesinlikle aldırmayın. Nice büyük badireleri atlatan bu millet ve bu devlet deprem felaketinin yaralarını sarmaya, kayıplarını telafi etmeye, büyük güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmeye muktedirdir."

BÖYLE BAŞKA ÜLKE YOK

"Depremin 45. gününde hasar tespit çalışmalarında sona gelmiş, kalıcı konutların inşasına başlamış durumdayız. Böylesine şiddetli yıkımla karşılaşmış felakette bu kadar sürede inşa aşamasına gelecek başka ülke yoktur. Daha önemlisi bir yıl içerisinde yıkılan şehirleri ayağa kaldıracak bir başka ülke de bulamazsınız. Bizim farkımız devlet ve millet el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelme kabiliyetine sahip olmamızdır. Geçici barınma merkezlerinin hazırlanması, kalıcı konutların inşasını eş zamanlı yürütüyoruz. Enkazın yarısından fazlasını kaldırdık. Dağıttığımız çadır sayısı 525 bini, hizmete sunulan konteyner sayısı 32 bini buldu. Mayıs ayında kadar 100 bin konteynere ulaşmış olacağız."

ERDOĞAN, İLK ORUCUNU AFETZEDELERLE BİRLİKTE AÇTI

Başkan Erdoğan, iftarını Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentteki çadırda depremzedelerle açtı.

CANLI BAĞLANTILARLA TEMELLER ATILDI

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'tan yaptığı canlı bağlantılarla 11 ildeki temel atma törenlerini koordine etti. Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bah- çeli ile birlikte konteyner kentte vatandaşları da ziyaret etti.

BEDİÜZZAMAN'I ANMA MESAJI

Başkan Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı, "Rahmetle yad ediyorum" dedi.

'KONTEYNER ALMAK İÇİN CHP VEYA HDP'YE ÜYE OLACAKSIN' DEDİLER

Bir depremzede yaşadığı skandalı Erdoğan'a şöyle anlattı: "CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan çadır istedim. Kendi çevrelerine dağıttılar, bana vermediler. İki gün sonra aradı, 'konteyner göndereyim' dedi. Oğlum almaya gitti, bekledi bekledi vermediler. Temin edecek işadamını aradım. 'Size konteyner vermemize CHP il başkanı bile karşı çıkıyor. Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın, üye kartınla da gelip alacaksın' dedi."