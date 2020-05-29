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29 Mayıs 2020 Cuma 09:09:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 09:09:00

45 günde bitti, Başkan Erdoğan bugün açılışını yapacak!

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün yapılacak törenin ardından hizmet vermeye başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle saat 14.00'te açılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da, Sancaktepe'ye yapılacağını müjdelediği "çok amaçlı acil durum hastanesi"nin inşaat çalışmaları tamamlandı. Sarıgazi Mahallesi'ne inşa edilen hastanede ilk günden bu yana hummalı çalışmalar devam ederken, açılış için de geri sayım başladı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin verildiği hastanede bugün yapılacak tören öncesinde son hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Öz'ün isminin yazılı olduğu tabela hastane binasına asılırken, ekiplerin çevre ve peyzaj düzenlemelerine yönelik çalışmaları da aralıksız sürüyor.

HASTANE, KENTİN HİZMET YARIŞINDA ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENECEK

İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan hastanenin İstanbul'un hizmet yarışında önemli bir görev üstlenmesi bekliyor. Bu kapsamda hastanenin, başta yeni tip koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alması planlanıyor.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.

Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle saat 14.00'te açılıyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yarın açılışı yapılacak olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile ilgili videolu paylaşımda bulundu.

Koca paylaşımında, "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle saat 14.00'te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK TURİZMİNDE DE HİZMET VERECEK

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, sağlık turizminde de hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin sağlık turizminde de hizmet vereceği belirtildi. Açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak.

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