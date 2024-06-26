VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aç karnına ağzınıza bile sürmeyin!
45 bin kişi 'enerji' mezunu!
AFAD'IN filosuna 35 İHA daha!
'Karantina Adası'na tarihi restorasyon
180 bin kaçak formaya 5 gözaltı
'Amerika'ya dönmeyi düşünmüyorum'
26 Haziran 2024 Çarşamba 22:36:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 22:36:00

45 bin kişi 'enerji' mezunu!

ABONE OL

AKŞAM Gazetesi'nin 27 Mayıs'ta, ‘Iban'a Enerji' manşetiyle gündeme getirdiği 69 bin TL'ye Göbeklitepe'ye enerji seansları düzenleyen Kuantum Eğitmeni Tacigut'un, 45 bin ‘mezun' verdiği ortaya çıktı.

"ALLAH TOHUMU EKİYORUZ" SÖYLEMİ!

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin yeryüzündeki ilk inanç merkezi olduğu düşünülürken, "Uzaylı havalimanı" gibi sözlerle şifa arayanların katıldığı ve AKŞAM'ın gündeme getirdiği 69 bin liralık enerji seansları gündem oldu. Kendini "kuantum düşünce tekniği eğitmeni" olarak tanıtan ve Göbeklitepe'ye ağlama turları yapan Şebnem Tacigut'un sitesindeki bilgilere göre anne karnındaki bebekten esinlenerek 9 aylık eğitim veriliyor.

GÖBEKLİTEPE'YE AĞLAMA TURLARI

Ağrılara ve hastalıklara da şifa bulduğunu iddia eden Tacigut, videolarında "Hastalık hücrelerinin yerine Allah tohumu ekiyoruz" diyor. Tacigut'un eğitimlerinden biri de zoom üzerinden ücretsiz verilen 'Ölmeden Önce Ölmek' çalışması. İstanbul Üniversitesi İşletme mezunu olduğu belirtilen Tacigut'un sitesinde eğitimleri sonucunda mezun olanların sayısının yer aldığı sayaç bile var. Sayaca göre 45 bin mezun verilmiş!

Etiketler : enerji seansı iban göbeklitepe şebnem tacigut ibana enerji
Eski eşinin şarkılarıyla eğlendi

Eski eşinin şarkılarıyla eğlendi
Şarkı söylemek yetmiyor

Şarkı söylemek yetmiyor
Karsu evleniyor

Karsu evleniyor
Yeğenlerinden pasta sürprizi

Yeğenlerinden pasta sürprizi
İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi

İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi
Teoman vasiyetini açıkladı

Teoman vasiyetini açıkladı
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
'Trabzon evim gibi'

'Trabzon evim gibi'
Şarkılarını repertuvarına almıyordu... Gerçek ortaya çıktı

Şarkılarını repertuvarına almıyordu... Gerçek ortaya çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX