45 bin kişi 'enerji' mezunu!

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin yeryüzündeki ilk inanç merkezi olduğu düşünülürken, "Uzaylı havalimanı" gibi sözlerle şifa arayanların katıldığı ve AKŞAM'ın gündeme getirdiği 69 bin liralık enerji seansları gündem oldu. Kendini "kuantum düşünce tekniği eğitmeni" olarak tanıtan ve Göbeklitepe'ye ağlama turları yapan Şebnem Tacigut'un sitesindeki bilgilere göre anne karnındaki bebekten esinlenerek 9 aylık eğitim veriliyor.

Ağrılara ve hastalıklara da şifa bulduğunu iddia eden Tacigut, videolarında "Hastalık hücrelerinin yerine Allah tohumu ekiyoruz" diyor. Tacigut'un eğitimlerinden biri de zoom üzerinden ücretsiz verilen 'Ölmeden Önce Ölmek' çalışması. İstanbul Üniversitesi İşletme mezunu olduğu belirtilen Tacigut'un sitesinde eğitimleri sonucunda mezun olanların sayısının yer aldığı sayaç bile var. Sayaca göre 45 bin mezun verilmiş!