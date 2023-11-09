43 yıllık eşten ikinci hayat

Antalya'da, 63 yaşındaki Hamdi Aras, lise yıllarında aynı sırayı paylaştığı ve 43 yıl hayat arkadaşlığı yaptığı eşinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Lisede aynı sınıfta eğitim gördükleri Sıdıka Aras ile mezun olduktan sonra evlenen Hamdi Aras'a, 10 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, Sıdıka Aras'ın böbreğinin birini eşine nakletti. Aynı hastane odasında tedavileri süren Aras çiftçi, organ bekleyen hastaların yaşama tutunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. Hamdi Aras, "Daha önce bir rahatsızlığım onun sayesinde tespit edilip, kurtulmuştum. İkinci kez hayatımı kurtardı" dedi.