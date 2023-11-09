VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Düğün hazırlıkları başladı
Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Ölümden döndü
8 Kasım'da sahiller dolu
Çocuklarla gaziler buluştu
09 Kasım 2023 Perşembe 06:59:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 06:59:00

43 yıllık eşten ikinci hayat

ABONE OL

Antalya'da, 63 yaşındaki Hamdi Aras, 43 yıllık eşinin bağışladığı böbrekle yaşama tutundu.

Antalya'da, 63 yaşındaki Hamdi Aras, lise yıllarında aynı sırayı paylaştığı ve 43 yıl hayat arkadaşlığı yaptığı eşinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Lisede aynı sınıfta eğitim gördükleri Sıdıka Aras ile mezun olduktan sonra evlenen Hamdi Aras'a, 10 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, Sıdıka Aras'ın böbreğinin birini eşine nakletti. Aynı hastane odasında tedavileri süren Aras çiftçi, organ bekleyen hastaların yaşama tutunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. Hamdi Aras, "Daha önce bir rahatsızlığım onun sayesinde tespit edilip, kurtulmuştum. İkinci kez hayatımı kurtardı" dedi.

Etiketler : böbrek bağış nakil
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX