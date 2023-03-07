43 kişiye mezar olan sitenin fenni mesulü bakın kim çıktı?
Kaynak: Sabah
Hatay İskenderun'da yıkılan ve 43 kişinin hayatını kaybettiği Özinci Kent Sitesi'nin fenni mesulü olduğu tespit edilen Ercüment Kimyon'un 26. Dönem HDP milletvekili adayı olduğu belirlendi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde Hatay İskenderun'da yıkılan ve 43 kişinin hayatını kaybettiği Özinci Kent Sitesi'nin fenni mesulü olduğu tespit edilen Ercüment Kimyon gözaltına alındı. İfadesi alınan Kimyon, tutuklanma talebiyle sevk edildiği İskenderun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MİMARLAR ODASI, CHP VE HDP'DE
Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği, Genel Merkez Denetleme Kurulu, CHP İskenderun İlçe Yönetim Kurulu ve 2014 yılında HDP üyesi ve son olarak 26. Dönem HDP milletvekili adayı olan Kimyon'un ifadesine SABAH ulaştı. Özinci Kent Sitesi'nin yapım aşamasında ilk 5 yıl mimari mesul olduğunu söyleyen Kimyon, bilirkişi raporunda belirtilen beton ve demirdeki eksikliklerden kendisinin sorumlu olmadığını kaydetti. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Kimyon, söz konusu kooperatifin 10 bloktan oluştuğunu, depremde iki bloğunun çöktüğünü, yıkılan blokların fenni mesulü olmadığı dönemde yapılmış olabileceğini belirtti.
- Kahramanmaraş'ta depremin izleri siliniyor
- Deprem fırsatçılarına geçit yok
- "0,1 oy oranına sahip DP ile aynı pozisyona düştü"
- İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinin kura çekimleri yeniden başladı
- "Her seçimi kaybetmesiyle tanınır"
- Türkiye'nin Hepsiburadası Uzun Vadeli Destek Sözü Veriyor, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' Programını Başlatıyor