40 yıllık devre buluşması

Kırklareli Keşif Bölüğü'nde 1980 ile 1990 yılları arasında askerlik yapan devreler, birbirlerine sosyal medya üzerinden ulaşarak bir buluşma organize etti. İlk buluşmayı 2018 yılında Trabzon'da gerçekleştiren asker arkadaşları, her yıl farklı bir ilde bir araya gelerek hasret gideriyor.



Ortalama 40 yıl önceki silah arkadaşlarının buluştuğunu duyan diğer devreleri ise her yıl katılarak sayıyı arttırıyor. Trabzon'da gerçekleştirilen ilk buluşmada 20 olan sayı, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yapılan organizasyonda 60'a kadar yükseldi. Buluşmaya eşler ve çocuklar da katıldı.