40 yaş üstü öğretmenlerin aşı randevusu açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için KOVID-19 aşısı randevularının açıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.
Bakan Koca, "Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." dedi.
Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2021
Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı.
Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla...
Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2021
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