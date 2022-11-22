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22 Kasım 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 18:00:00

4 yaşında video izleyerek 2 dil öğrendi

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İngiltere'de 4 yaşındaki Hint asıllı bir çocuk, video ve televizyon izleyerek Arapça ve İspanyolca öğrendi.

İngiltere'de yaşayan 4 yaşındaki Hint asıllı Saashwat Aroon, video ve televizyon izleyerek Arapça ve İspanyolca öğrendi. IQ seviyesi 147 olan Saashwat'ın babası Ramarajen Aroon, çocuklarının 1,5 yaşında kitap okumaya başlayana kadar öğrenme hızını ciddiye almadıklarını söyledi. Oğullarının televizyon ve video izlemesini kısıtladıklarını ifade eden Ramarajen, "Çünkü bizimle anlamadığımız dillerde İspanyolca ve Arapça konuşmaya başladı" dedi.

Etiketler : hintli ispanyolca arapça
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