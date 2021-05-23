4. yargı paketinde beş kritik düzenleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan hakları Eylem Planı kapsamında hazırlıkları devam eden 4'üncü Yargı Reform Paketi kısa süre içinde Meclis'e sunulacak. Plan kapsamında yapılacak düzenlemeler ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planın uygulanmasına ilişkin hazırlanan takvim kapsamında yargı paketinin hazırlanacağı öğrenildi. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi Adalet Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. 4'üncü yargı paketi kapsamında eylem planında, ilk 3 ay içerinde hayata geçirilmesi hedeflenen 40 başlıktan yasa ile düzenlenmesi gereken başlıklar yer alacak.

SOMUT DELİL ŞARTI

Bu başlıklar arasında Sulh Ceza Hâkimliği kararlarına dikey itiraz usulü getirilmesi, katalog suçların kapsamı daraltılması, katalog suçlar bakımından somut delile dayanma şartı getirilecek.

BOŞANMIŞ EŞLER

Eşe karşı işlenen suçlarda ağırlaştırıcı sebebin boşanmış eşi de kapsaması sağlanacak. İletişimin tespiti ve dinlenmesi yoluyla elde edilen kayıtlar beraat kararı verilmesi halinde yok edilme şartı getirilecek.

COĞRAFİ TEMİNAT

Hâkim ve savcılar için coğrafi teminat sağlanması ve Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için 45 yaş şartı getirilmesi gibi düzenlemeleri içerecek. Adliyelerde ifade alma işlemlerinin 7 gün 24 saat yapılabilmesi de düzenleme kapsamında sağlanacak. İstinaf ceza dairelerine, kararların gerekçesiz olması ve savunma hakkının kısıtlanması hallerinde bozma yetkisi tanınacak.

AYRIMCILIK VE NEFRET

Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapılacak. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hükümler gözden geçirilecek.