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4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
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01 Nisan 2023 Cumartesi 10:55:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 10:55:00

4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Kaynak: AA

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Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Türkiye'nin Brazavil Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen, Cakarta Büyükelçiliğine Talip Küçükcan, Ottava Büyükelçiliğine Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Esra Demir, Lome Büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç atandı.

Öte yandan Türkiye'nin Brazavil Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ve Ottava Büyükelçisi Kerim Uras merkeze alındı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan büyükelçi atama resmi gazete

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