4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Kaynak: AA
Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı.
Türkiye'nin Brazavil Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen, Cakarta Büyükelçiliğine Talip Küçükcan, Ottava Büyükelçiliğine Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Esra Demir, Lome Büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç atandı.
Öte yandan Türkiye'nin Brazavil Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ve Ottava Büyükelçisi Kerim Uras merkeze alındı.
- Depremden 128 saat sonra enkazdan kurtarılan bebeği annesiyle buluşturdu
- İYİ Parti İstanbul il binasına mermiler isabet etmişti! Şüpheli ile ilgili yeni gelişme
- "Konteyner ve prefabrik kentler kurma çalışmalarımız devam ediyor"
- 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
- Başkan Erdoğan Elazığ'a gidecek
- Bakan Akar'dan Danimarka'daki skandal olaya sert tepki