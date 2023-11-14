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14 Kasım 2023 Salı 09:02:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 09:02:00

4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Kaynak: AA

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Büyükelçi atamaları Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu'nun, Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar'ın, Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok'un, Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı'nın atanmasına karar verildi.

Etiketler : büyükelçi resmi gazete başkan erdoğan
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