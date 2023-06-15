4 ülke Ukrayna'ya hava savunma füzeleri gönderecek
ABD, İngiltere, Danimarka ve Hollanda, Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna'ya hava savunma füzeleri gönderecek.
ABD, İngiltere, Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya hava savunma füzeleri gönderecek.
Reuters'tan alınan habere göre, ABD, İngiltere, Danimarka ve Hollanda Ukrayna'nın Rus güçleriyle savaşmasına destek olmak için Ukrayna'ya hava savunma ekipmanları ve yüzlerce füze göndereceğini açıkladı.
ABD liderliğindeki Ukrayna Savunma Temas Grubu Brüksel'deki toplantı öncesinde yaptığı ortak açıklamada, ekipmanların teslimatının çoktan başladığını ve teslimatın "birkaç hafta içinde" tamamlanmasının gerektiğini belirtti.
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