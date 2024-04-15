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4 terörist etkisiz hale getirildi
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15 Nisan 2024 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 14:45:00

4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : milli savunma bakanlığı hava harekatı pkk terörist
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