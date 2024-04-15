15 Nisan 2024 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 14:45:00
4 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
ABONE OL
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
- Dezenformasyon Bülteni'nin 122. sayısını yayımladı
- Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
- 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Kurultay öncesi Akşener'den ilginç karar! Takibi bıraktı
- Beşiktaş'ta yanan gece kulübüne ilişkin itfaiye raporu hazırlandı
- MSB'den ABD ile gerçekleştirilecek eğitimler hakkında açıklama