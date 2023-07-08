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08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:17:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:17:00

4 Temmuz'da etkisiz hale getirilmişlerdi: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Kaynak: IHA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da Van'ın Bestler-Dereler bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek, diğerinin ise Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş olduğu belirlendi. Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen iki teröristin turuncu kategoride aranan kişiler olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi. Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu hain terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bilinsin ki; terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek."

Etiketler : Bakan Yerlikaya İçişleri Terörle mücadele
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