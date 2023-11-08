4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
- Akşener, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü
- 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan İsrail zulmüne kravatlı tepki
- Bilim Lefkoşa Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla açıldı
- "Paris'te Hamas destekçileri Fransa bayraklarını yaktı" iddiası yalanlandı
- 1 milyonu aşkın kişi, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti