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4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
08 Kasım 2023 Çarşamba 12:48:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 12:48:00

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: AA

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Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : msb terörist operasyon
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