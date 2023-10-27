4 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı Kafes operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" organize suç örgütü çökertildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 4️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA "ZAZA DOĞAN" ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



OPERASYONLAR SONUCUNDA 4️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR❗️



Liderliğini Doğan Aykut'un yaptığı "ZAZA DOĞAN" organize suç... pic.twitter.com/w4Mcmtyanv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2023

Operasyonlar sonucu 47 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8 adet tabanca ve1 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Organize suç örgütünün, cinayet, silahla yaralama, alacak-verecek konusunda sözde mahkeme kurma ve maddi menfaat sağlama, uyuşturucu madde ticareti, alıkoyma suçlarına karıştığı tespit edildi.

Yerlikaya paylaşımında, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Bir kez daha belirtmek isterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.