VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1233 yaralının tedavisi sürüyor
Halkımızın yanındayız
Can dostlara yardım eli
Afetzede çocuklara kahramanlı moral
Enkazlar arasında güvercinleri unutmadı
20 yılda biriken umre parasını bağışladılar
Altın dolu ayakkabının peşindeler
Deprem mahalleyi ikiye böldü
TikTok'tan şeffaflık adımı
Erkeklerin travması örtülü
Tepkisiz olması depremden etkilenmediği anlamına gelmez
Gözler depremzede çocukların üzerinde olmamalı
Enkaz kaldırılırken toz uyarısı
Yurt içi piyasalar merkez bankasının faiz kararına odaklandı
Sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e çıktı
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da yoğun sis deniz yolu ulaşımını etkiliyor
El Cezire'den dikkat çeken Türkiye analizi! Cömertliğinin karşılığını gördü
Blinken Atina'da temaslarda bulundu... Yunan gazeteciye provokasyon ayarı
‘Akşener dosyası' ihraç getirdi
İşten çıkarma yasak kısa çalışma devrede
Heappey, Ukrayna'ya jet vermenin zorluklarını anlattı
"Blinken'ın Putin ile ilgili açıklamasını "saçma" olarak nitelendirdi"
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına futbol dünyasından destek çağrısı
23 Şubat 2023 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 07:15:00

4 ilde bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya, Ankara, Konya ve Giresun'da bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Antalya'nın Kemer ilçesindeki Arslanbucak bölgesi "turizm merkezi", Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Soğucak bölgesi "termal kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi", Konya'nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Yaylası da "kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi" olarak tespit ve ilan edildi.

Giresun'daki Yavuzkemal Yaylası Turizm Merkezi'nin sınırları da değiştirilerek "kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince verildi.

Etiketler : turizm kültür antalya ankara konya giresun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX