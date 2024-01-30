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30 Ocak 2024 Salı 15:29:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 15:29:00

4 BUDO seferi iptal oldu

Kaynak: AA

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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de iptal edilmişti.

Etiketler : budo deniz otobüsü sefer iptal
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