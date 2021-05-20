4 ayda 120 milyon doz aşı Türkiye'ye gelmiş olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

-Kapanma dönemi sonrası uzun bir aradan sonra günlük vakamız 10 binin altında. Vaka sayısı 63 binden 10 binin altına düştü. Bugünkü günlük vaka sayımız 9 bin 385 oldu. Vaka sayılarındaki düşüşün süreceğine inanıyorum.

-Aşıların şu ana kadar 6,1 milyonu teslim edildi, 4 ayda da 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Bundan sonra bir an önce hızlı şekilde aşıları uygulamak istiyoruz.

-Birinci önceliğimiz vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı hale getirmek olacak. Yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak ana hedefimiz olacak.

-Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var.

-Yerli aşıda Faz-2 çalışması bitti, Faz-3'ün de haziran ayında başlayacağını düşünüyorum. Yerli aşıda süreç başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla kullanımı söz konusu olabilir.

-Aşılamada 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz yüzde 90'ın üzeri olmasını istiyoruz.

-Haziranda 30 milyon doz aşıyla birlikte 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.

-Haziran ayından itibaren kısıtlamaları azaltacağız.

-Pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının yarısı boş durumda.

Uğur Şahin: Yaz sonuna kadar 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz

Koronavirüse karşı aşıyı üreten Alman firması BioNTech'in CEO'su Prof. Dr.Uğur Şahin çevrim içi toplantıya katıldı.

Uğur Şahin, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında da konuştu.

-120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldı. Haziran'da 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz ağustos ve eylül ayının sonuna kadar 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.

-Bizim aşımız mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Aşımız 30'dan fazla mutasyonda etkili.

-2022 yılı için 3. doz aşıyı öneren Şahin, "Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli olabilir" dedi.

-Haziran ayında Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz