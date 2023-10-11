4 asırlık mevlevihanede 98 yıl sonra ilk sema
Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in emriyle 1615 yılında Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan, 1925 yılında yasayla kapatılan ve zaman içinde büyük bir bölümü yıkılan Bursa Mevlevihanesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü ihtişamına kavuşturuldu.
Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in emriyle 1615 yılında Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan, 1925 yılında yasayla kapatılan ve zaman içinde büyük bir bölümü yıkılan Bursa Mevlevihanesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü ihtişamına kavuşturuldu. Üftade Cami'nden başlayan Mevlevi Alayı'na katılan Mevlevi dervişleri, kapatılmasından tam 98 yıl sonra Bursa Mevlevihanesi'nde ilk semâ ayinini yaptı.
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