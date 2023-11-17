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17 Kasım 2023 Cuma 15:08:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 15:08:00

39 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kaynak: TRT Haber

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Ülke genelinde yarın beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 39 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz dışında kalan bölgelerin tamamında yağış etkili olacak. Rüzgarın yurdun büyük bölümünde fırtına yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara'nın batısında çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Rüzgarın, Marmara ve Ege'de kuzeydoğu yönlerden (50-80 km/saat), Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden (60-80 km/saat) kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu'nün doğusunda ise güneydoğu yönlerden fırtına yer yer çok kuvvetli (hamlesi 110 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Karaman ve Yalova için "turuncu", Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Yarın günün en yüksek sıcaklık değeri Ankara'da 15, Samsun'da 20, İstanbul'da 16, İzmir'de 18, Antalya'da 23, Mersin'de 21 derece civarında seyredecek.

Etiketler : meteoroloji yağış fırtına
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