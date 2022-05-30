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30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:22:00

3600 ek gösterge düzenlemesi tamam

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3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak

3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı.

İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.

2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

Son görüşmelerin ardından 3600 ek göstergede düzenlemeler tamamlandı. Hazırlanan taslak çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

Etiketler : ek gösterge 3600 ek gösterge başkan erdoğan tbmm meclis
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