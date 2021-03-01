360 ekranlarında birbirinden eğlenceli yarışmalar başlıyor!

1 Mart Pazartesi akşamından itibaren sırasıyla yayınlanacak olan yarışmalar;



Ben Bilirim

Hafta İçi Her Akşam, 18.45

Alper Ateş

Ben Bilirim diyenlerin yarışması 360 ekranlarında! Siz de "Ben Bilirim" diyorsanız, tüm aile 360 ekranlarına Alper Ateş'le Ben Bilirim'e davetlisiniz.

Benim Yemeğim

Hafta İçi Her Akşam, 20.45

Rafet İnce

Dünyanın En Adil Yemek Yarışması "Benim Yemeğim" 360 Ekranlarında Başlıyor Sunuculuğunu alanında bir numara olan Rafet İnce'nin yapacağı Benim Yemeğim yarışmasında her hafta birbirinden iddialı 4 kişi haftanın şampiyonu olmak için yarışacak.

Aileler Yarışıyor

Hafta İçi Her Akşam, 22.30

Ufuk Özkan

63 ülkede izlenme rekorları kıran "Aileler Yarışıyor", ailenizin sunucusu Ufuk Özkan'ın renkli ve eğlenceli sunumuyla haftanın her günü 360 ekranlarında!