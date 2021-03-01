360 ekranlarında birbirinden eğlenceli yarışmalar başlıyor!
Yarışma tutkunlarının ailece izleyebilecekleri yepyeni programlar hafta içi her akşam 360 izleyicisinin evlerine konuk olmaya hazırlanıyor.
1 Mart Pazartesi akşamından itibaren sırasıyla yayınlanacak olan yarışmalar;
Ben Bilirim
Hafta İçi Her Akşam, 18.45
Alper Ateş
Ben Bilirim diyenlerin yarışması 360 ekranlarında! Siz de "Ben Bilirim" diyorsanız, tüm aile 360 ekranlarına Alper Ateş'le Ben Bilirim'e davetlisiniz.
Benim Yemeğim
Hafta İçi Her Akşam, 20.45
Rafet İnce
Dünyanın En Adil Yemek Yarışması "Benim Yemeğim" 360 Ekranlarında Başlıyor Sunuculuğunu alanında bir numara olan Rafet İnce'nin yapacağı Benim Yemeğim yarışmasında her hafta birbirinden iddialı 4 kişi haftanın şampiyonu olmak için yarışacak.
Aileler Yarışıyor
Hafta İçi Her Akşam, 22.30
Ufuk Özkan
63 ülkede izlenme rekorları kıran "Aileler Yarışıyor", ailenizin sunucusu Ufuk Özkan'ın renkli ve eğlenceli sunumuyla haftanın her günü 360 ekranlarında!
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