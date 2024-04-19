360 ekranında yepyeni bir macera! Ataman ile Devr-i Alem başlıyor

Ataman Erkul'un gözünden dünya turuna ne dersiniz? Eğer siz de keyifli bir dünya turuna çıkmak isterseniz, "Ataman ile Devr-i Alem" 360 ekranında başlıyor.

Ataman Erkul, dünyanın dört bir yanına gidiyor, gezilmesi görülmesi gereken cennet köşeleri izleyicileri için yaşıyor, tecrübe ediyor. Filipinler'den Meksika'ya, İran'dan Dubai ve Fas'a, Avrupa'nın en ilginç köşelerinden Uzakdoğuya uzanıyor, vahşi ve bakir Afrika'nın derinliklerinde kayboluyor. Bu macerada gelenekler ve görenekler evlerinize konuk oluyor.

Ataman ile Devr-i Alem, 20 Nisan Cumartesi'den itibaren her Cumartesi ve Pazar saat 14.00'de 360'ta.