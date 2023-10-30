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30 Ekim 2023 Pazartesi 16:52:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 16:52:00

360 Derece'de açıkladı! Boşandığı eşi Günay Tuncel'e ah etti; 78 yaşında evlendi

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Her Cumartesi ve Pazar saat 12.00'de 360'ta yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece'nin konuklarından Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Zerrin Sümer önemli açıklamalarda bulundu.

''Yıllar sonra birinden hoşlanıp 78 yaşında evlenen Zerrin Sümer:

''7 – 8 ay oldu evleneli. İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım. Telefona bile gidemedim ve dedim ki 'Zerrin bu böyle olmayacak.' Oğlum üniversiteyi bitirmek üzereydi. Ona 'Oğlum galiba hayatıma birini alacağım.' dedim. O da bana 'Olur anne ama evlenme kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol. Sen kiminle olacağına düzgün karar verebilirsin.' dedi. Hayatıma birini almak için bakındım. O gece telefona bile gidememem beni çok rahatsız etti. Aradan 7 – 8 sene geçti. Şuanki eşim ile tanıştık. 'Hayret yıllar sonra birinden hoşlandım.' dedim. Açık açık kendisine hoşlandığımı da söyledim. Şok geçirdi. Aynı yaşlardayız. Benden 6 ay büyük. Sevdiğime sevdiğimi söylerim sevmiyorsam mesafe koyarım. 21 yıl aynı evde yaşadık. Birden konuşurken 'Evlenelim.' dedi. 'Olur.' Dedim.

Günay Restoranları sahibi ünlü işletmeci Günay Tuncel ile boşandıktan sonra oğluna babalık göstermediği için kendisini affetmediğini söyleyen Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Zerrin Sümer:

''Eşim aşık oldu. Ne yapabilirdim? Hissedince itiraf ettirdim. 2 ay şüphelendim. Israr ettim ama o inkar etti. En sonunda 'İnkar etmene gerek yok bana adam gibi açıkla çünkü beni aptal yerine koymana daha çok sinirleniyorum.' dedim. Aldatılmaktan ziyade enayi yerine konulmak zoruma gitti. Gurur meselesi yaptım. Baba olduğunu unuttuğu için affetmedim. Çok söylendim. Bir laf ettim ve sonrasında 'Ne olur geri al.' dedi bana. Üçüncü karısı ile evlenmeden önce benimle tanıştırmaya getirdi. Bizim ilişkimiz böyleydi. Arkadaş gibiydik. Maalesef iyi bir baba olamadı. 'Bir gün inşallah bana muhtaç olduğun gün gelecek, göreceğim.' dedim. Oldu da. İnsan olarak seviyordum. İyi bir koca ya da iyi bir baba olamadı belki ama çok iyi bir arkadaştı. Düzgün, yalansız biriydi. Bir tek ihanetinde bana yalan söyledi.'' dedi.

Etiketler : Günay Restoranları Günay Tuncel Zerrin Sümer Gökay Kalaycıoğlu 360 derece
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