36 ilde eş zamanlı “Sibergöz-10” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde eş zamanlı "Sibergöz-10" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

❗️Ödeme Sistemleri ve Bilişim Suçlarıyla,

❗️Yasa Dışı Bahisle,

❗️Suç Gelirleriyle,

❗️Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Suçlarıyla, mücadele kapsamında 3️⃣6️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-10" Operasyonlarında toplam 1️⃣4️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı.❗️



Aziz... pic.twitter.com/1lQ4aygAse — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 18, 2023

Operasyonlarda toplam 144 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 4 adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye, 3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklete, 850.000 dolar değerinde kripto varlığa, 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına, 4.210.000 TL, 101.634 dolar ve 101.090 euroya, tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, çok sayıda dijital materyale el konuldu.