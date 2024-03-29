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29 Mart 2024 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 14:30:00

350 yıllık tarihi bina alkollü mekana çevrildi! Altından yine İmamoğlu çıktı

Kaynak: Sabah

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Yaklaşık 350 yıllık tarihi zeytinyağı fabrika binasını sergi ve söyleşi gibi kültürel etkinliklerde kullanmak için Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralayan CHP'li Edremit Belediyesi, daha sonra 2019 yılında tarihi binayı İmamoğlu İnşaat ve Sanayi Şirketi adına Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na 250 TL karşılığında kiraladı. 15 bin TL bedelle kiracısının kiraya verdiği kültürel miras niteliğindeki tarihi bina alkollü mekana çevrildi.

Edremit ilçesine bağlı Güre mahallesinde bulunan ve tarihi 350 yıl öncesine dayanan tek katlı eski zeytinyağı fabrika binası üzerinden rant vurgunu yapıldığı ortaya çıktı.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünde olan ve 18 Mart 2016 yılında CHP'li Edremit Belediyesi tarafından, kültürel faaliyetler amacıyla kiralanan tarihi binanın 1 Kasım 2019'da, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sadece aylar sonra babası Hasan İmamoğlu'na kiralandı.

Sabah'ın haberine göre; Toplamda 290 metrekarelik tek katlı binayı sadece 250 TL gibi sembolik bir rakamla kiralayan Hasan İmamoğlu, 2022 yılının Mayıs ayında kiracısı olduğu Vakıf Binasını, kendi hafriyat işlerini yaptırdığı Tarhanlar Hafriyat şirketine kiraya verdi. 15 Bin TL bedelle kiracısının kiraya verdiği kültürel miras niteliğindeki tarihi bina alkollü mekana çevrildi.

"AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ" ŞERHİ VAR

Söz konusu tek katlı tarihi bina, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 10.04.2015 tarih ve 4360 sayılı kararı ile, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak belirlendi. Buna göre tarihi binanın, sergi söyleşi gibi kültürel faaliyetlerin dışında kullanılması yasaklandı. Ancak binayı Edremit Belediyesinden 250 TL'ye kiralayan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu rant uğruna, tarihi binayı göz göre göre bir başka şirkete 15 Bin TL'ye kiralayarak tarihi kültür mirası olan binanın alkollü bir mekana çevrilmesine göz yumdu.

Etiketler : chp edremit belediyesi ekrem imamoğlu hasan imamoğlu
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