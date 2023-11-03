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03 Kasım 2023 Cuma 01:47:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 01:47:00

35 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: IHA

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Telefonlara cevap vermeyen kadının cansız bedeni bulundu.

Nazilli'de yakınlarının haber alamadığı 35 yaşındaki kadın, çilingir yardımı ile girilen evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda Beste İçel adlı hayvansever kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye alındı.

Edinilen bilgiye göre, hayvanseverliği ile tanınan ve son zamanlarda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Beste İçel'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenince Turan Mahallesi 352 Sokak üzerindeki evine geldi. Telefonlara cevap vermediği gibi tek başına oturduğu evin çalınan ziline de çıkmayan kadının hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Servis'e ihbar ettiler. Bölgeye gelen ekiplerin nezaretinde çilingir yardımı ile içeri giren yakınları Beste İçel'i evin banyosunda hareketsiz vaziyette buldu.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Beste İçel'in hayatını kaybettiği tespit edilince olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı evde çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Etiketler : kadın ölü bulundu telefon cevapsız otopsi
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