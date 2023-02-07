35 saat sonra gelen mucize... Maden işçileri 5 yaşındaki çocuğu enkazdan kurtardı
Türkiye'de 10 ili etkisi altına alan 7.7 ile 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Zonguldak'tan Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçileri deprem bölgesine giderek çalışmalara katıldı. Maden işçileri Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğunu enkazdan kurtardı.
Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçileri, Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından sağ çıkardı.
AA'da yer alan habere göre, Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle bölgedeki çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
TTK Amasra Müessesesi çalışanı madencilerin, görev yaptıkları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 5 yaşındaki Sidra isimli çocuğu enkaz altından kurtardığı aktarılan açıklamada, "Kardeşleri 8 aylık Nur ve 3 yaşındaki Seyfettin'den ise ne yazık ki güzel haber veremedik. Mekanları cennet olsun. Sidra sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilecek." ifadelerine yer verildi.
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