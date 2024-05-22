34 ilde 'Sibergöz-40' operasyonu: 181 gözaltı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, 34 ilde düzenlenen 'Sibergöz-40' operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 65 milyon TL değerindeki malvarlığı ile 425 banka hesabı ve 69 kripto varlık cüzdanına da şerh konuldu.

'Sibergöz-40' operasyonunun ayrıntıları şu şekilde açıklandı:

Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 34 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda 181 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların yüksek kazanç vaadiyle mağdurların telefonlarına uygulama indirterek 17 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Bazı şüphelilerin de bankalara ait sitelerin benzerini yaparak oltalama yöntemi ile mağdurların hesaplarına erişip varlıklarını ele geçirdikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu zanlılara ait çok sayıda ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ile birlikte para takibini zorlaştırmak için kullanılan kripto varlık cüzdanına el konuldu.