328 milletvekili son kez Genel Kurul'a katılacak

328 milletvekili son kez Genel Kurul'a katılacak

TBMM Genel Kurulu, yarın Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak.

Partilerin 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için aday göstermediği 328 vekil, son kez Genel Kurul'da yer alacak.

AK Parti'deki 3 dönem kuralına takılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurulu son kez yönetecek.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla Genel Kurul'a son kez katılarak konuşma yapacak.