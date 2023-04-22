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22 Nisan 2023 Cumartesi 17:23:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 17:23:00

328 milletvekili son kez Genel Kurul'a katılacak

Kaynak: TRT Haber

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TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek özel oturumda, partilerin milletvekili aday listelerinde yer almayan 328 milletvekili son kez Genel Kurul'a katılacak.

TBMM Genel Kurulu, yarın Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak.

Partilerin 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için aday göstermediği 328 vekil, son kez Genel Kurul'da yer alacak.

AK Parti'deki 3 dönem kuralına takılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurulu son kez yönetecek.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla Genel Kurul'a son kez katılarak konuşma yapacak.

Etiketler : tbmm genel kurulu milletvekili 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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