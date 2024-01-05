Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyeti, Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini, ordularından bile neredeyse daha büyük bir insan gücüne ulaşmıştır. Konumuyla, güzellikleriyle, ticaretiyle, turizmiyle ülkemizin kalbi mesabesindeki İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak azdır." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte emniyete ait araç ve personel sayısına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseliyor. Hem personel hem araç bakımından güçlenen İstanbul Emniyetimiz dünyanın en büyük ve önemli metropollerinden olan şehrimize daha iyi hizmet edecektir. Temelini önümüzdeki aylarda atacağımız Hasdal'daki yeni binasına taşınmasıyla İstanbul Emniyetimizin hizmet kalitesinin inşallah daha da yükseleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN HUZURUNU GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN NE YAPSAK AZDIR"



Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün terörle, uyuşturucuyla, organize suç örgütleriyle, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede gösterdiği başarıları yakından takip ettiklerini vurguladı.

Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda insanın yaşadığı, Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliğinin kendileri için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyeti, Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini, ordularından bile neredeyse daha büyük bir insan gücüne ulaşmıştır. Konumuyla, güzellikleriyle, ticaretiyle, turizmiyle ülkemizin kalbi mesabesindeki İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak azdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehadetinin 7'nci yıl dönümü idrak edilen polis memuru Fethi Sekin'le birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerini rahmetle yad ettiğini belirtti.

"İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA BU COĞRAFYAYI YÖNETMEK HER TOPLUMUN HAYALİ OLMUŞTUR"



Her fırsatta altını çizerek tekrar ifade ettiği bir hakikat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz dünyanın en gözde coğrafyasını kendimize vatan yaparak sadece çok büyük imkanlara değil aynı zamanda çok büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. İnsanlık tarihi boyunca bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali ve hedefi olmuştur. Bin yıldır taşıdığımız bu şerefin üzerimize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduk. Alp Arslan'ın Anadolu kapılarını milletimize açtığı günden beri neredeyse her anımız mücadeleyle geçti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok büyük zaferleri de çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadıklarını kaydederek, "Milletimizi tarihten silme hesaplarını parçalayıp atarak kurmuş olduğumuz Cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti. Tek parti faşizminin yol açtığı sancılardan son 40 yılımıza damgasını vuran PKK terörüne ve FETÖ belasına kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hamdolsun bu sınamaların hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden Türkiye'nin istikbaliyle ilgili programları arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarının her karışını envaiçeşit tehdide, tehlikeye, saldırıya, tuzağa karşı savunmanın mücadelesini vermeyi sürdürdüklerini, sadece son 10 yılda yaşananlara bakıldığında dahi bu gerçeğin onlarca, yüzlerce örneğiyle karşılaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milleti çeşitli bahanelerle bölmek, hem birbirine hem devletine karşı kışkırtmak için yapılan sayısız denemeye şahit olunduğunu ifade ederek, "Gezi olaylarındaki sokak terörü bunun örneklerinden biriydi. Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden biri olan FETÖ'nün 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden biriydi. PKK'nın, terörü bitirmek için gerçekleştirdiğimiz onca reforma rağmen 6-8 Ekim olaylarıyla başlayan çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı-solcu, Alevi-Sünni, ilerici-gerici, Kürt-Türk gibi kavramlar üzerinden yürütülen nifak siyaseti bunun örneklerinden biriydi.'' diye konuştu.

Şimdi de aynı oyunun bir tarafıyla yabancı düşmanlığı, diğer tarafıyla ülkenin sembollerine ve milletin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden yeniden sahnelenmeye çalışıldığını gördüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

''Milletimiz daha önceki oyunları o eşsiz ferasetiyle nasıl bozduysa, Allah'ın izniyle bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir. Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp, çamur, çukur, bu pisliklerden bu İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek, Allah'ın izniyle 31 Mart itibarıyla yeniden adımları atacak ve İstanbullunun vereceği emaneti inşallah merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız. Terörü tehdit olmaktan nasıl çıkardıysak, şehir eşkıyalarının başını nasıl ezdiysek, organize suç örgütlerinin nasıl tepelerine binmişsek, vatan topraklarının güvenliğini nasıl sınırlarımızın ötesinden başlattıysak, küresel ve bölgesel güçlerin önümüze çıkardığı engelleri nasıl aştıysak, önce 2023 hedeflerimizle, şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla milletimizin ufkunu nasıl genişletip derinleştirdiysek, medeniyetimizin ve tarihimizin mirası değerlerimize savaş açanların heveslerini de Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız. Bu tezgahı, inançlarımıza ve kültürümüze aykırı olmanın yanında milli çıkarlarımıza da darbe vuracak şekilde yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Güvenliğimizden taviz vermediğimiz gibi, değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına, örselenmesine, çiğnenmesine de rıza göstermeyeceğiz.''

''EN BÜYÜK DESTEĞİ İSTANBUL'DAN VE İSTANBULLULARDAN BEKLİYORUZ''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oyunu bozarken en büyük desteği İstanbul'dan ve İstanbullulardan beklediklerini dile getirerek, ''İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden Türkiye'nin istikbaliyle ilgili programlarımızı arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız. Bizim bu şehre olan aşkımız sadece tarihi zenginliğine, fiziki güzelliklerine, manevi derinliğine olan hayranlığımızdan kaynaklanmıyor. Bizim bu şehri kalbimizde ve başımızın üzerinde taşımamızın asıl sebebi, milletimiz ve devletimiz için taşıdığı stratejik önemden dolayıdır. İstanbul'a hizmet etmek için önce bu şehri maddi ve manevi tüm boyutlarıyla anlamak, kavramak, hak etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a aşık olmanın her yiğidin karı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendini bu şehrin hadimi değil hakimi gibi görenler ne İstanbul'u anlamış ne de hak etmiş olur. Biz İstanbul'a hakim olmadık, İstanbul'a hadim olduk. İşte bugün burada yaptığımız şu mütevazı törenle şehre kazandırdığımız hizmetler bile bizim İstanbul'un hadimi olduğumuzun işaretidir." diye konuştu.

"İnşallah şehrin depreme dayanıksız tüm binalarının yeniden inşa edilmesi başta olmak üzere, İstanbul'a hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'daki tüm kentsel dönüşüm hizmetlerimizi inşallah bundan sonra da merkezi yönetim ve İstanbul'daki yerel yönetimle birlikte kararlı bir şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a yeni atanan polislere görevlerinde başarılar dileyerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Tüm şehit polislerimize 'mekanları cennet olsun' duasıyla, şuna inanıyorum ki şehadet bize uzak değil, yakındır. Hele hele siz kahramanlarımız için çok yakındır. Onun için bu yolculuğumuzu bu kararlılıkla devam ettireceğiz. Yeni hizmet araçlarımızın onları kullanacak ekiplerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ARAÇLARIN GEÇİŞİNİ İZLEDİ



Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı dönemine ait ilk motorlu polis aracının maketini hediye etti.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua ettiği törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve yeni başlayan polislerle ve katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçların geçişini seyretti.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ticaret ve sanayi odası başkanları, araç bağışı yapan hayırseverler ile polisler katıldı.